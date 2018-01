Il Psg prepara l'offerta per Cristiano Ronaldo e il Barcellona alza il prezzo per Coutinho: 160 milioni

Il Psg sta preparando un altro acquisto choc e l'obiettivo per questa estate, scrive il periodico online 'El Confidential' sarebbe Cristiano Ronaldo. Il club parigino, infatti, approfitterebbe dell'empasse tra l'asso portoghese, che ha chiesto un nuovo aumento al Real Madrid, e il presidente del club Florentino Perez, restio ad accordarglielo dopo il ricco rinnovo di appena 14 mesi fa, per convincere il 5 volte pallone d'Oro a venire a Parigi per un tridente da sogno con Neymar e Mbappè. Per cercare di rendere più economica l'operazione, aggiunge il periodico, il club parigino di Nasser Al-Khela‹fi starebbe cercando di convincere Edinson Cavani a trasferirsi al Bernabeu. Una proposta che potrebbe trovare sponda in Perez che non è un mistero che stia cercando un sostituto di Karim Benzema. L'attaccante uruguaiano, a sua volta, non è più completamente a suo agio a Parigi da quando è arrivato Neymar e potrebbe accettare il cambio di maglia, anche se i giornali spagnoli scrivono come la priorità del club blancos siano Mauro Icardi e Harry Kane.



La firma di Coutinho potrebbe essere una questione di giorni. Almeno secondo il 'Times', secondo cui il Barcellona avrebbe aumentato la sua offerta iniziale al Liverpool, portandola a 160 milioni. Secondo le fonti interpellate dall'autorevole quotidiano britannico, il club blaugrana ha offerto 120 milioni di base fissa, più 40 i bonus, che farebbe diventare il brasiliano il giocatore più costoso nella storia del club azulgrana e il secondo in assoluto dopo Neymar. Il Liverpool, aggiunge il Times, è disposto a negoziare e il Barcellona ha intenzione di chiudere la trattativa anche se Coutinho non potrà giocare la Champions League in questa stagione, avendo già giocato la competizione con la maglia dei Reds.

