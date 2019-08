Il Psg batte 2-1 il Rennes e si aggiudica la Supercoppa francese

Il Paris St.Germain conquista il suo primo titolo della nuova stagione, battendo il Rennes per 2-1 nella finale di Supercoppa di Francia giocata in Cina, a Shenzhen. Ad andare in vantaggio era stato il Rennes, al 13' pt con Hunou, ma le reti di Mbappé al 12' st e del subentrato Di Maria al 28' st hanno ribaltato la situazione. Neymar, non ancora in condizione e comunque squalificato per questa partita, ha assistito al match dalla tribuna.

