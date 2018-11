Psg, Tuchel attacca: «Fuorigioco di Callejon e ci manca un rigore»

Un pareggio che non accontenta il Paris Saint Germain, ancora terzo in classifica ed ora costretto al tutto per tutto contro il Liverpool nel penultimo turno del girone Champions. «Era normale avere difficoltà nel secondo tempo. Il Napoli è cresciuto molto nella ripresa e noi ci siamo abbassati», ha ammesso l'allenatore dei parigini. Che però va all'attacco. «Sul rigore di Callejon c’era il suo fuorigioco, poi ci manca un rigore con Bernat poco dopo. Non era semplice per noi stasera, ma accettiamo questo risultato e andiamo avanti».



In chiave qualificazione, Tuchel non dispera. «Non abbiamo vinto, ma stasera ho visto a lungo una buona squadra in campo. Forse siamo stati anche un po’ sfortunati come lo siamo stati anche in casa a volte», ha continuato l'allenatore del Psg in conferenza.«Possiamo ancora decidere il nostro futuro, ci sono due partite davanti a noi e possiamo ancora vincerle».

