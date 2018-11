La sfida di Napoli all’orizzonte, ma un grosso dubbio ancora con sé. Come sta Edinson Cavani? È stata questa la prima domanda che i media francesi hanno rivolto a Tuchel nella conferenza stampa di questa mattina prima della sfida di campionato di domani. «Per quello che riguarda le sue condizioni fisiche dovremo aspettare l’allenamento di oggi, poi prenderemo una decisione definitiva su di lui», ha ammesso l’allenatore dei parigini che potrebbe anche risparmiare il Matador contro il Lille per poi ritrovarlo al massimo della forma al San Paolo contro il Napoli.



«La gara di domani non sarà facile, il Lille è una squadra con tanta qualità e noi dobbiamo giocare bene se vogliamo inseguire la dodicesima vittoria in campionato», ha continuato. Chi, invece, sembra essere sicuro del posto in Champions League è Gigi Buffon. «È un calciatore importante per noi, ha un ruolo fondamentale per tutto il gruppo con cui può condividere l’esperienza accumulata negli anni. Sarà in porta sia domani contro il Lille che a Napoli» ha svelato Tuchel.



In conferenza anche Angel Di Maria, l’argentino che ha fatto male al Napoli all’andata e che è fresco di rinnovo di contratto con i parigini. «Sono felice per questo prolungamento, sono cresciuto molto in questi anni e il mio obiettivo era continuare qui per vincere qualcosa di importante. Tuchel è stato molto importante per la scelta, mi ha dato molta fiducia in questi mesi», ha detto l’argentino. «Sto vivendo un buon momento, è importante per me e continuare in questo club mi dà la possibilità di continuare a fare bene».



Prima il Lille poi il Napoli per il PSG. «Abbiamo una grande squadra e un grande allenatore. La Champions è difficile, tutte le grandi squadre soffrono. Abbiamo un gruppo complicato con grandi squadre e l’abbiamo sempre detto, ma abbiamo davanti a noi tre gare importanti. Napoli sarà la prima, hanno grande qualità ed in casa sono fortissimi, poi dovremo sfruttare al massimo la gara in casa contro il Liverpool, saranno tutte sfide decisive, se giocheremo tutti uniti possiamo passare agli ottavi. Dovremo dimostrare di essere bravi, ma pensiamo prima al Lille perché sarà una gara importante, poi penseremo al Napoli».



«Forse non siamo ancora al top della condizione, non stiamo rendendo al massimo, ma sono cose che miglioreranno col tempo», ha continuato Di Maria. «È il primo anno in cui giochiamo con quattro attaccanti in questo modo, credo che continuando a lavorare così mostreremo tutte le nostre qualità. Tuchel sa come dobbiamo giocare, sono sue scelte. Io voglio essere in campo, ho giocato in tanti ruoli negli ultimi anni e per me è indifferente, cerco di uniformarmi alle scelte del mister».

© RIPRODUZIONE RISERVATA