Il Psg vince ancora e fa 12 su 12, ma è Sos Cavani: in tribuna col Lille

Le reti di Mbappé e Neymar nel finale di partita regalano al Paris Saint Germain il dodicesimo successo di fila in Ligue 1, un 2-1 sul Lille che conferma e certifica il primato e il record in classifica. Una vittoria importante per la testa nell’ultimo match prima della trasferta di Champions a Napoli, una gara che potrebbe dire molto nell’economia della stagione dei parigini.



A fare notizia, però, è anche la situazione relativa ad Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano, tanto atteso a Napoli per la gara di martedì in Champions League, non è stato del match questa sera, non trovando posto in campo né tantomeno in panchina. I problemi alla coscia che lo affliggono da un po’, dunque, sembrano continuare. L’idea di Tuchel e dello staff medico parigino era quella di portarlo in panchina con il Lille per poi trovarlo al massimo nella trasferta del San Paolo ma, a quanto pare, il Matador dovrà lavorare ancora per essere tra i convocati di martedì.

