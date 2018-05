«Pubblicità ingannevole», la Procura indaga sui 36 scudetti della Juventus

di Viviana Lanza

La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo, al momento iscritto a modello 45 (cioè atti non costituenti notizie di reato), in seguito alla denuncia dell’avvocato Angelo Pisani per illegittima esposizione e pubblicità ingannevole pubblicità di logo con 36 scudetti della società Juventus. A renderlo noto è lo stesso avvocato Pisani, che ha avviato questa iniziativa in qualità di presidente dell’associazione Noi consumatori, rappresentato dall’avvocato Sergio Pisani. Il fascicolo è per ora affidato al pm Danilo De Simone, esperto in reati sportivi. Si valuteranno eventuali situazioni di compatibilità territoriale.



Secondo l’avvocato Pisani, gli scudetti della squadra bianconera sarebbero 34 in totale e non 36, tenendo conto dello scudetto revocato e di uno non assegnato negli anni trascorsi. Per il fatto che la società calcistica è quotata in borsa, la divulgazione di «notizie errate, false e fuorvianti - sostiene Pisani - può avere senza dubbio effetti dannosi anche per i consumatori».

