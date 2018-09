Quagliarella che gol, ma non esulta: «Spiace segnare contro il Napoli»

di Delia Paciello

Sei gol in tre partite per il Napoli di Ancelotti, alla sua prima sconfitta stagionale. Uno straordinario Quagliarella chiude il match sul 3 a 0 con uno splendido gol di tacco.



«Difficilissimo giocare contro il Napoli- ha dichiarato l'attaccante napoletano al termine del match - , ma abbiamo fatto una partita straordinaria. Bravi e compatti nel difendere, capaci e fortunati nel segnare. Ma ora è presto per parlare del campionato siamo appena all’inizio».



Poi sulla dinamica del gol: «Ho subito pensato di tirare di tacco, è stata una frazione di secondi. L’unico dispiacere è stato segnare contro il mio Napoli, contro il quale faccio sempre bei gol. Ma è il mio lavoro, anche se ho Napoli nel cuore. Mi sono tolto tante soddisfazioni in carriera, di bei gol anche da centrocampo ne ho fatti».

