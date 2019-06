Quagliarella, relax in Costiera con visita al cantiere di Sant'Agnello

di Ciriaco M. Viggiano

SANT'AGNELLO - Le fatiche dell'ultima stagione calcistica, conclusa in cima alla classifica dei cannonieri di serie A e coronata dalla doppietta messa a segno con la maglia della nazionale contro il Liechtenstein, sono ormai alle spalle. E così Fabio Quagliarella, 36enne attaccante della Sampdoria con un passato nei ranghi del Napoli e della Juventus, ne ha approfittato per fare un'incursione in penisola sorrentina e una visita all'amico Antonio Elefante, ingegnere di cui è socio e al quale è accomunato dalle origini stabiesi. In t-shirt bianca, rilassato ma pur sempre tirato a lucido, Quagliarella si è presentato a Sant'Agnello dove la società di cui fa parte insieme a Elefante sta realizzando un progetto di housing sociale: 53 alloggi con tanto di parco aperto al pubblico e palestra. Il bomber stabiese ha visitato il cantiere in via Monsignor Bonaventura Gargiulo e non si è sottratto al rito della foto-ricordo in compagnia dell'amico Elefante: uno scatto che, pubblicato su Facebook, ha immediatamente fatto il giro del web raccogliendo i consensi dei tanti tifosi che Quagliarella può vantare tra la penisola sorrentina e la "sua" Castellammare.

