Quagliarella trascina la Sampdoria: 2-0 alla Spal

di Marco Callai

Quagliarella trascina la Sampdoria fuori dalla crisi. E’ una sua doppietta nei minuti di recupero a decidere la delicata sfida interna contro la Spal. Arriva così il ritorno al successo per Giampaolo dopo aver incassato quattro sconfitte nelle precedenti cinque partite. Gli ospiti recriminano per il penalty concesso da Pairetto dopo aver valutato, con l’ausilio del VAR, il contatto in area tra Viviani e Ramirez.

Lenta e prevedibile nei suoi movimenti, la Sampdoria è abbastanza impalpabile nei primi 45 minuti. Solo due occasioni per gli uomini di Giampaolo: al 19’ Quagliarella sfiora il palo alla destra di Gomiz, alla mezz’ora il portiere della Spal salva di piede sul diagonale di Ramirez. Per il resto, il nulla, perché il trio Salamon-Vicari-Felipe chiude ogni singolo spiffero e perché a centrocampo Torreira non ha la grinta e le intuizioni delle domeniche migliori. Antenucci e Floccari finiscono spesso in fuorigioco sulle ripartenze ma al 34’ ci vuole il miglior Viviano per non capitolare sull’incornata di Felipe.

L’avvio di ripresa è rabbioso per la Samp. Praet, Caprari e Ramirez, nei primi 15 minuti, mettono i brividi a Gomiz. Manca però precisione, nessuno di loro riesce a inquadrare la porta. Diversamente, sul filo del fuorigioco, è Antenucci a scattare verso Viviano, ancora una volta attento e freddo nel valutare e neutralizzare l’insidia. L’inserimento di Kownacki per un deludente Caprari offre nuova linfa all’attacco. Nei minuti di recupero, la Samp trova la forza per vincere la partita grazie al suo leader. E’ Quagliarella ad assumersi l’onere della trasformazione del rigore assegnato da Pairetto dopo il contatto Viviani-Ramirez, è ancora il bomber blucerchiato a chiudere i conti nel recupero su prezioso assist di Kownacki.

