Rafael, la prima volta da avversario: «Porterò Napoli sempre nel cuore»

di Delia Paciello

La prima volta da avversario per Rafael, che questa sera al Ferraris difenderà la porta dai suoi ex compagni di squadra. «Una serata molto speciale per me, ritroverò una squadra che sarà per sempre nel mio cuore, il Napoli. Lì ho vissuto momenti eccezionali», ha scritto su Instagram prima del match.



Poche presenze in campo negli anni in azzurro: arrivato nel 2013 dal Santos, il Napoli lo ha lanciato in Italia. Il primo anno alle spalle di Pepe Reina, poi in seguito alla partenza dello spagnolo il club ha deciso di puntare su di lui; ma le sue prestazioni hanno fatto tanto discutere. Al rientro di Pepe il brasiliano ha avuto ben poche possibilità di farsi vedere in campo, scavalcato nelle gerarchie anche da Luigi Sepe. Ma a detta di tutti non ha mai storto il naso, mai una parola fuori posto. E con amore ricorda l’esperienza napoletana.



Tante passeggiate con la sua Vanessa e la loro bellissima bimba dai grandi occhioni blu, si circondava di pochi amici ma fidati in città, che hanno solo parole positive nei suoi confronti. «Riservato ma dal cuore grande», è quello che si dice di lui. Ma ora potrà rifarsi con i blucerchiati: un nuovo inizio in cui riprendere in mano le redini della sua carriera. «Adesso indosso la maglia della Sampdoria – ha continuato l’estremo difensore dal suo profilo social -. Qui dal primo giorno mi hanno accolto in una maniera inspiegabile, una società piena di gente per bene, mi sembra essere qua da anni, sono veramente felice! Gloria a Gesù sempre».

© RIPRODUZIONE RISERVATA