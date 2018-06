Valzer delle panchine, mister Novelli riparte dalla Francia

di Enrico Vitolo

Un altro allenatore italiano ha fatto le valigie ed ha deciso di andare all’estero. Questa volta il viaggio, con il biglietto di sola andata, almeno per il momento, lo ha fatto un salernitano doc come Raffaele Novelli. Dopo alcuni alti e bassi e dopo qualche tempo trascorso davanti alla tv o negli stadi nazionali cercando di scrutare il lavoro dei suoi colleghi, l’ex tecnico granata (era la stagione 2006-2007 in Prima Divisione, con tanto di esonero avvenuto a metà stagione) ritorna una volta e per tutte in sella. Lo fa, un po' a sorpresa, nel Championnat National francese, la Serie C italiana. Novelli ha firmato nelle scorse ore con il Pau FC che dunque ha deciso di affidarsi all’esperienza di chi in passato era considerato uno dei principali allievi di Delio Rossi e Zdenek Zeman.

