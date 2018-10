Molestie, Raffaella Fico difende CR7: «Vissuti 11 mesi d'amore vero»

«Sono stata fidanzata 11 mesi con Cristiano Ronaldo, ai tempi giocava con il Manchester United. Sono stati 11 mesi d'amore». Così Raffaella Fico, ex compagna del portoghese che oggi è stata ospite di “Un Giorno da Pecora” Rai Radio1.



«Quando succede una cosa del genere la si apprende sempre con stupore - ha detto - Ronaldo è un ragazzo normale, tranquillo, semplice, con me è stato un vero gentiluomo. A casa come si comportava? Si allenava anche a casa, faceva gli addominali. Li faceva dopo cena. Guardava un film, si rilassava e faceva gli addominali, ne avrà fatti quattro o cinque serie da 20».

