Ranieri: «Lazio si scansò con l'Inter» Diaconale replica: «Parole da bar»

Polemica nella Capitale per una frase di Claudio Ranieri rilasciata in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Genoa, decisiva per la qualificazione in Champions. Il giornalista, parlando di Lazio-Atalanta, ha ricordato cosa avvenne nel 2010 in occasione di Lazio-Inter: «Nove anni fa i tifosi della Lazio chiesero alla squadra di “scansarsi” per favorire l’Inter nella corsa scudetto…», è stata l’osservazione del cronista.



Il tecnico, che all’epoca era allenatore della Roma, ha risposto: «Così è stato. Non mi interessa se potrà riaccadere con l’Atalanta, ci pensi la Lega. Io penso ad allenare, sono una persona leale e questo è importante». Dichiarazioni che hanno suscitato l’immediata reazione in casa Lazio, il responsabile della comunicazione biancoceleste Arturo Diaconale ha risposto: «Deve intervenire la Lega su queste affermazioni che sono gravi e pesanti. È evidente che ci sia una confusione fra tifoso e tesserato: il primo può pensare e dire quello che crede, il secondo deve prestare attenzione quando parla. Il comportamento del tifoso può andare oltre, sento i tifosi della Lazio che si lamentano che gli avversari della Roma nelle ultime gare si siano scansati, ma dalla società non sono mai state dette cose del genere. Se l’allenatore della Roma mescola i due ruoli credo che sia legittimo che se ne occupi la Lega. Noi non meritiamo certi epiteti. I tifosi sono liberi di dire “oh noo “, ai tesserati non può essere concesso. Fa parte di una mentalità marcia, ognuno fa il suo percorso senza far mancare l’impegno. I cugini pensassero a fare la loro parte mentre noi faremo la nostra».



Gli ha fatto eco il direttore della comunicazione della Lazio Stefano De Martino: «Perdiamo tempo per intervenire su questa questione. Parole gravi dette non da un tifoso ma da un tesserato. Non so se le conferenze stampa a Trigoria vengono fatte al bar. E’ una riposta coperta dalla domanda del giornalista. Ricordo che ci fu un procedimento aperto a base di notizie di stampa concluso con un nulla di fatto».



Intanto la procura Figc guidata da Giuseppe Pecoraro - apprende l'Ansa -, venuta a conoscenza delle frasi di Claudio Ranieri su Lazio-Inter del 2010, ha subito chiesto il video della conferenza per una analisi disciplinare del caso. «È probabile - spiega una fonte qualificata - che una decisione sulla formalizzazione di un procedimento nei confronti del tecnico romanista verrà presa dopo una valutazione completa e quindi dopo le gare di questo turno di campionato».

