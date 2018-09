Ranking Fifa, Francia e Belgio in testa, Italia 20esima

Il Belgio raggiunge in vetta del Ranking Fifa la Francia campione del Mondo. È la prima volta nella storia della classifica in cui due squadre condividono il primo posto. Il successo del Belgio sull'Islanda nella Uefa Nations League hanno lanciato la squadra in vetta alla classifica con 1729 punti come i transalpini. Invariate le altre posizione, l'unico cambiamento nelle prime posizioni vede la Danimarca perdere un posto, ora decima. In salita di tre posizioni la Germania, 12esima mentre l'Ucraina è 29esima in salita di sei posti. In salita di una posizione l'Italia, ora 20esima con 1526 punti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA