Ranking Fifa, guida il Belgio davanti alla Francia: Italia 19esima

Il Belgio sorpassa la Francia e diventa primo nel ranking Fifa di ottobre. La pubblicazione della classifica Fifa delle nazionali di tutto il mondo segna un piccolo spostamento in testa: nell'ultimo aggiornamento, le due nazionali erano appaiate per un ex aequo inedito, ora per lo scarto di un solo punto (1733 contro 1732). Scende di due posizioni la Germania, in crisi di risultati e ora 14/a, subito davanti all'Olanda salita di due posti. L'Italia guadagna una posizione e ora è 19/a. Tra le nazionali che guadagnano di più, Gibilterra: dopo la prima, storica vittoria contro l'Armenia, sale di nove posizioni e ora è al numero 180.

Questa la classifica:

1) Belgio

2) Francia -1

3) Brasile

4) Croazia

5) Inghilterra +1

6) Uruguay -1

7) Portogallo

8) Svizzera

9) Spagna

10) Danimarca

11) Colombia +3

12) Argentina -1

13) Cile -1

14) Germania -2

15) Olanda +2

16) Messico -1

17) Svezia -2

18) Galles +1

19) Italia +1

20) Perù +1

