Ranking Fifa, Italia 19esima: la Germania è sempre prima

di Redazione Sport

L'Italia guadagna una posizione rispetto al mese scorso e sale in 19/a posizione nel ranking Fifa di giugno. Ad una settimana dall'inizio del Mondiale in Russia restano invariati i primi sette posti con le conferme di Germania, Brasile, Belgio, Portogallo, Argentina, Svizzera e Francia. Guadagna due posti la Polonia, dal decimo all'ottavo. Cile e Spagna (-2) chiudono la top-ten. Tra le protagoniste dell'ormai prossimo torneo iridato, 11/o posto per il Perù, 12/o per la Danimarca, 13/o per l'Inghilterra, 14/o per l'Uruguay e 15/o per il Messico.

