Razzismo, in campo Gravina: «Auspico protocollo col Viminale»

«Il ministro ha condiviso l'idea di una massima collaborazione trasversale con altri ministeri, è chiaro che oggi i sistemi di video sorveglianza sono gestiti direttamente dai funzionari della pubblica sicurezza. Arriveremo a perfezionare un protocollo col ministero dell'Interno di massima importanza per il nostro sistema». Lo dice il presidente della Figc, Gabriele Gravina, dopo un incontro alla Presidenza del Consiglio col ministro per lo Sport, Vincenzo Spadafora. «Il ministro si è mostrato sensibile alle nostre esigenze e ha condiviso il nostro approccio al razzismo - ha sintetizzato Gravina -. Abbiamo segnalato un provvedimento che il consiglio federale approverà l'1 ottobre con l'applicazione di un nuovo modello di gestione per dare contenuto e corpo alla responsabilità oggettiva. Le società che adotteranno tale modello potranno usufruire di esimenti o attenuanti». «Il calcio dice no al razzismo - ha concluso - ma permettetemi di dire che io amo più le persone che propongono idee piuttosto di quelle che sanno solo criticare».



«E' stato un incontro molto positivo che mi ha consentito di apprezzare le qualità del ministro molto attento ad ascoltare la nuova visione di intendere il calcio e lo sport in Italia». Dichiara il presidente della Figc al termine dell'incontro con il ministro per le Politiche giovanili e lo Sport Vincenzo Spadafora. «I temi discussi sono stati tantissimi, la filosofia del nostro nuovo modo di intendere il calcio come lotta al razzismo ma anche sulla modifica della legge 91, l'apprendistato, il semiprofessionismo anche per il calcio femminile e altri sport».

