Real Madrid, colpo Odriozola: il Liverpool ufficializza â€‹Fabinho

Il Liverpool si consola dalla delusione Champions mettendo a segno il primo colpo di mercato. I Reds hanno infatti ufficializzato l'arrivo di Fabinho, il brasiliano classe '93 nelle ultime 5 stagioni al Monaco. Per il suo cartellino il club di Jurgen Klopp avrebbe messo sul piatto 50 milioni. Il terzino in un'intervista concessa al canale tv del club, si è detto «molto felice. Sono davvero entusiasta di questo trasferimento. È qualcosa che ho sempre desiderato: il Liverpool è un 'gigantè di squadra. Non vedo l'ora e il giorno in cui indosserò per la prima volta la maglia e scenderò in campo». Felice dell'acquisto anche il tecnico Klopp: «Abbiamo acquistato un calciatore fantastico e anche una persona stupenda. Può giocare in più posizioni e sempre allo stesso altissimo livello: può agire da '6', da '8' o da '2'», ha aggiunto Klopp che potrà utilizzare il brasiliano, nato terzino, anche da mediano o da mezzala.



Il Real Madrid pensa al dopo-Carvajal e ha già messo gli occhi su Alvaro Odriozola, il 22enne terzino della Real Sociedad, tra l'altro convocato dal ct della Spagna Lopetegui per i Mondiali in Russia. Secondo 'Mundo Deportivò, l'operazione sarebbe alle battute finali: c'è l'accordo col giocatore e adesso manca solo quello tra i due club, anche se il giocatore ha una clausola di 40 milioni che di fatto eliminerebbe il problema a monte, tuttavia il club blancos potrebbe inserire alcuni giocatori che non rientrano nei piani di Zidane per il prossimo anno, diminuendo quindi l'esborso economico. Odriozola ha disputato quest'anno 35 delle 38 partite di campionato, il secondo giocatore più utilizzato della squadra di San Sebastian.



