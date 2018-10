Ripresa col botto, dopo la pausa per le Nazionali e prima della ripresa della Champions. Chelsea-Manchester United e Barcellona-Valencia sono i match-clou del week-end calcistico in Europa. In cerca di riscatto Real Madrid e Bayern Monaco, nelle delicate sfide contro Levante e Wolfsburg. Tra le altre più interessanti West Ham-Tottenham, Arsenal-Leicester, Schalke 04-Werder Brema e Nizza-Marsiglia.



- INGHILTERRA: dopo la pausa c'è subito uno scontro delicato. Il Chelsea di Sarri co-capolista fa l'esame al Manchester United di Mourinho che si è salvato dal naufragio di un possibile esonero, rimontando il Newcastle. Ma un'altra sconfitta potrebbe creare danni seri al tecnico portoghese, mentre i 'Blues' del magico Hazard sono sempre più consapevoli di poter battersi per il titolo. Ostacoli modesti per le altre due battistrada, Manchester City e Liverpool, alla vigilia della Champions. Trappola West Ham (che si esalta con le grandi) nel derby contro il Tottenham. Nel posticipo l'Arsenal vuole dare continuità di risultati, ospitando il Leicester. Domani: 13,30 Chelsea-Manchester United; 16 Manchester City-Burnley, Wolves-Watford, West Ham-Tottenham, Bournemouth-Southampton; 18,30 Huddersfield-Liverpool. Lunedì 22: 21 Arsenal-Leicester.



- SPAGNA: scontro al vertice della Liga, con il Barcellona che riceve il capolista Siviglia. I blaugrana non vincono da oltre un mese (tre pari e una sconfitta col Leganes), toccherà al solito Messi (6 gol) suonare la carica, ma ogni risultato diverso dalla vittoria sarà un disastro. Il Siviglia tiene il suo passo e approfitta delle carenze altrui. Ancora peggio del Barca (che incontrerà nel 'Clasicò del 28 ottobre) sta il Real Madrid, reduce da un pari e due sconfitte (oltre al capitombolo di Mosca). Lopotegui è a rischio esonero e potrebbe essere sostituito da Antonio Conte. Più regolare l'Atletico Madrid, che gioca contro un Villarreal in crisi. Ambizioni crescenti per il Leganes che fa visita a un Valencia in grande difficoltà. Il Betis Siviglia, avversario del Milan in Europa League, riceve il Valladolid domenica alle 20,45. Oggi: 21 Celta Vigo-Alaves. Domani: 13 Real Madrid-Levante; 16,15 Valencia-Leganes; 18,30 Villarreal-Atletico Madrid; 20,45 Barcellona-Siviglia. Domenica 21: 18,30 Huesca-Espanyol; 20,45 Betis Siviglia-Valladolid.



- GERMANIA: altra grande in crisi è il Bayern Monaco, sesto e reduce da due pari (uno con l'Ajax) e due sconfitte. Il tecnico Kovac, che pure aveva cominciato bene, si gioca la permanenza in quattro giorni nelle trasferte contro il Wolfsburg e l'Aek Atene. Intanto, si gode la vetta con ampio margine il Borussia Dortmund che ha una comoda trasferta contro fanalino di coda Stoccarda. Impegni di medio calibro per le quattro inseguitrici Lipsia, Hertha Berlino, Borussia Moenchengladbach e Magonza, che ha il compito peggiore in casa di uno Schalke in ripresa. Domani: 15,30 Stoccarda-Borussia Dortmund, Norimberga-Hoffenheim, Bayer Leverkusen-Hannover, Augusta-Lipsia, Wolfsburg-Bayern Monaco; 18,30 Schalke 04-Werder Brema. Domenica 21: 15,30 Hertha Berlino-Friburgo; 18 Borussia Moenchengladbach-Magonza.



- FRANCIA: nell'attesa del Napoli, il PSG si accinge a fare 10 su 10 in Ligue 1, ospitando l'Amiens. Dopo sette sconfitte, zona retrocessione e una vittoria che manca da due mesi, il Monaco ha mandato via Jardim, il tecnico dello scudetto e della semifinale Champions. Al suo posto Thierry Henry, che esordisce a Strasburgo. St.Etienne, Montpellier e Lilla hanno avversari abbordabili per proseguire il loro percorso eccellente, mentre il Marsiglia di Garcia è impegnato in trasferta nel derby contro Nizza di Balotelli, prima di ospitare la Lazio. Oggi: 20,45 Lione-Nimes. Domani: 17 PSG-Amiens; 20 Strasburgo-Monaco e Digione-Lilla. Domenica 21: 15 Montpellier-Bordeaux; 17 St.Etienne-Rennes; 21 Nizza-Marsiglia.



Negli altri campionati europei, in Olanda il Psv Eindhoven cerca il nono successo, ospitando l'Emmen domani alle 18,30. In Turchia il Gaatasaray riceve il Bursaspor oggi alle 19. In Russia il Cska Mosca, avversario della Roma, ha un impegno facile oggi alle 17 in casa dell'Anzhi. In Belgio il Genk capolista ospita l'Eupen domani alle 20,30.

