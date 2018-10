Real Madrid in crisi: sconfitto dall'Alaves 1-0

Dalla Spagna arrivano buone notizie per la Roma. Il Real Madrid, avversario diretto dei giallorossi in Champions League, sprofonda e subisce la seconda sconfitta in soli quattro giorni, dopo quella di Mosca, contro il Cska. Le 'merenquè di Lopetegui si sono arrese per 1-0 sul campo dell'Alaves guidato da Abelardo, che è andato in gol con Manu Garcia proprio al 90'. Una brutta tegola per i campioni d'Europa per club in carica che, sul terreno dello stadio Mendizorroza, a Vitoria-Gasteiz, hanno palesato tutte le difficoltà di questa prima parte della stagione. Il Real è dunque rimasto a 14 punti in classifica, a pari merito del Barcellona (in campo domani al Mestalla di Valencia, con inizio alle 20,45), ma è stato raggiunto proprio dall'Alaves. (

