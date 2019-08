James chiude le porte al Napoli: «Sensazione unica giocare al Real»

Un'ora in campo a oltre due anni dall'ultima volta. Il Santiago Bernabeu ha abbracciato ed applaudito il ritorno a casa di James Rodriguez, il colombiano portato a Madrid dalla gestione Ancelotti ormai quattro anni fa e in Baviera nell'ultimo biennio. Zidane l'ha lanciato titolare contro il Valladolid e James ha commentato la sfida a fine partita.



«Dopo tanto tempo sono tornato a giocare al Bernabeu», ha scritto il colombiano. «È stata una sensazione unica. Grazie ai tifosi per l'affetto mostrato, continueremo a lavorare per migliorare». Parole che sanno d'amore verso i blancos ma soprattutto che sembrano chiudere qualsiasi porta ad un eventuale trasferimento. Per oltre un mese James era stato il primo obiettivo di mercato del Napoli, ma il Real non ha rinforzato il proprio attacco e l'ex Bayern resterà così a disposizione di Zinedine Zidane.



