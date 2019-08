Real, James vuole curarsi a Madrid per convincere Zidane

Prima il suo infortunio, poi quello del compagno Isco. Si fa sempre più difficile pensare ad una cessione di James Rodriguez, il colombiano che era oggetto del desiderio di Ancelotti e del Napoli in questo lungo mercato estivo. Il fantasista ex Bayern era tornato in campo da titolare sabato scorso contro il Valladolid ma si è fermato dopo un'ora di gioco a causa della lesione al polpaccio destro che l'ha messo ko.



Secondo le ultime notizie che arrivano dai media spagnoli, però, l'infortunio è stata l'occasione per James per ribadire al Real Madrid la voglia di restare nella capitale. Il colombiano ha rifiutato la convocazione della sua nazionale per poter restare a Madrid a curarsi, dimostrando a Zidane e al club tutto la sua forte convinzione di potersi giocare il posto in rosa per questa stagione. La lesione, comunque, non dovrebbe rappresentare nulla di serio: in due settimane, anche sfruttando la sosta delle nazionali, James può già tornare a disposizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA