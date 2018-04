Real Madrid-Juventus 1-3: bianconeri a un passo dalla remuntada, Ronaldo li condanna su rigore

Una Juventus pazzesca sfiora l’impresa al Bernabeu: 3-0 contro un Real annichilito fino al ’90, poi nel finale la beffa. Rigore per un contatto Benatia – Lucas Vasquez in area, rosso per Buffon che perde la testa, entra Szczesny ma Ronaldo non perdona e i blancos sono in semifinale di Champions. Forse la migliore Juventus europea targata Allegri insieme a quella che strapazzò il Barcellona 3-0 a Torino, ma l’epilogo è quello degli ottavi a Monaco contro il Bayern nel 2016: la Juve esce a testa altissima, dopo essersi costruita un sogno pezzo per pezzo.



La partita si mette subito come l’aveva impostata Allegri: strappo poderoso diin mezzo al campo, pallone in profondità sulla destra perche alza la testa e trova la testa dicon un assist vellutato. Il Real reagisce con(doppia conclusione, la seconda di tacco sull’esterno della rete) poi Isco e Ronaldo, ma il muro bianconero – e Buffon in prima linea - regge anche a Isco lanciato a rete da Ronaldo. Entraper, e un suo cross trova la solita capocciata di Mandzukic che anticipaal minuto 37. La Juve ci crede, il Real accusa il colpo, traversa clamorosa su colpo di testa dial ’45, nell’intervallorivolta la squadra conal posto di. Poi un errore clamoroso di Navas spiana la strada allo 0-3 di Matuidi. Il Real ci prova con l’orgoglio, la Juve paga gli sforzi e a tempo scaduto arriva la beffa: contatto in area Benatia – Lucas Vasquez dopo una torre di testa di Ronaldo.non ha dubbi e fischia il rigore, il solito implacabile Ronaldo supera Szczesny, peccato soprattutto per Buffon che non meritava di uscire di scena con un rosso così, dopo una partita così.

