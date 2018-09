Champions, Lopetegui arringa il Real: «Possiamo vincere anche senza CR7»

«Ronaldo? Noi ci concentriamo solo sui giocatori che abbiamo in rosa e questa è una rosa che può giocare per vincere in tutte le competizioni». Lo dice il tecnico del Real Madrid Julen Lopetegui, alla vigilia dell'esordio in Champions League contro la Roma, in merito all'assenza di Cristiano Ronaldo, trascinatore dei 'blancos' nei trionfi delle ultime 3 edizioni. «Sento un forte senso di responsabilità -aggiunge l'allenatore basco in conferenza stampa- Al Real Madrid si prova sempre. Ovviamente mi fa anche molto piacere essere in panchina in una partita così importante. Faremo ciò che dobbiamo fare. Sono molto ambizioso e carico di entusiasmo. Siamo fiduciosi nei nostri mezzi e quando giochi al Real Madrid, la pressione è normale». Grande rispetto per la Roma anche alla luce della semifinale conquistata dai giallorossi nella passata edizione: «Hanno eliminato squadre come Atletico e Barcellona. Adesso hanno una rosa più completa e più ampia, con automatismi più chiari. Mi aspetto di affrontare una squadra più forte di quella che è arrivata in semifinale l'anno scorso».



«Siamo molto orgogliosi di aver vinto tre Champions League di fila, e non è un caso. Siamo sempre affamati di vittorie. Partecipiamo a questa competizione convinti di poterla vincere, anche se la strada per la finale è molto lunga». Alla vigilia del debutto europeo al Bernabeu con la Roma, Sergio Ramos lancia la corsa del Real Madrid al poker di successi consecutivi. Le merengue detengono il titolo da 843 giorni e non sembrano voler fermarsi nell'era post-CR7. «Cristiano Ronaldo qui a Madrid ha infranto tutti i record, ma ora è nel passato. Ogni stagione si inizia da zero - spiega il difensore in conferenza stampa -. È vero che ha lasciato un vuoto difficile da colmare, ma credo che ci siamo riusciti. Se ora giochiamo meglio? È vero che il suo stile di gioco un pò ci condizionava. Aveva tantissime qualità però ora se ne è andato e il Real ha cambiato un pò il suo stile di gioco. Questa è una caratteristica delle grandi squadre».



© RIPRODUZIONE RISERVATA