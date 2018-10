Real Madrid, poker di Solari al Melilla. Marcelo ko: salta la partita contro la Roma

Santiago Solari esordisce con una vittoria sulla gloriosa panchina del Real Madrid, conquistando un successo netto - come del resto era nelle previsioni - sul campo del Melilla, squadra della Segunda division B (la Terza serie spagnola). L'andata dei sedicesimi di finale di Coppa del Re (ritorno il 5 dicembre al Santiago Bernabeu), disputata nella città autonoma spagnola situata sulla costa orientale del Marocco, finisce 4-0 per i 'blancos': Karim Benzema dopo 28', Marco Asensio al 45' del primo tempo, Alvaro Odriozola al 34' della ripresa e Cristo Gonzalez al 45' hanno firmato il successo che ha ufficialmente aperto il dopo Lopetegui, il tecnico esonerato lunedì, il giorno dopo la 'manità subita nel 'Clasicò sul terreno del Camp Nou. Nell'attesa di conoscere il nome dell'allenatore che guiderà nel futuro a medio termine Modric e compagni, intanto, il traghettatore Solari va.





Il Real Madrid proprio non ha pace: oltre alla crisi, gli infortuni. Il sito dei 'blancos' ha ufficializzato quello del brasiliano Marcelo, cui è stata diagnosticata una lesione muscolare del bicipite femorale destro: per i medici del club lo stop previsto è di almeno un mese. È molto difficile che il terzino-goleador (a segno contro il Levante e a Barcellona) sia in campo all'Olimpico contro la Roma nel match di Champions di martedì 27 novembre. Una buona notizia per i tifosi giallorossi.



