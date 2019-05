Una conferenza stampa per mettere a tacere le tante voci che volevano Sergio Ramos pronto a lasciare il Real Madrid, invece, il capitano dei blancos tacita tutti i rumors: «Non voglio lasciare il Real Madrid, voglio chiudere qui la mia carriera. Giocherei anche gratis e il giorno che me ne andrò lo farò da vincitore e dalla porta principale perché penso di meritarlo».



Ramos ha sottolineato che «ci sono state cose che mi hanno provocato dei dubbi e mi hanno ferito e per questo ho voluto parlare con Florentino Perez. L'offerta della Cina è sul tavolo, non sono uno che mente - ha aggiunto - e l'avrei valutata se una delle parti fosse venuta meno. Non ho mai pensato di andare in Cina né ho chiesto di essere lasciato libero. Insieme vogliamo costruire il futuro del Real dopo un anno nefasto». «Mi dà fastidio che vado via dalla Spagna una settimana e quando torno trovo tutto questo casino - le parole del difensore - È da molto tempo che non parlo con Perez del mio contratto, non è strategia. È un tema minore perché ho intenzione di finire qui la mia carriera. Non andrei mai a giocare in un club in competizione con il Real».

© RIPRODUZIONE RISERVATA