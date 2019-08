Il Real offre James per Neymar, Mendes prova la mossa Fernandes

James Rodriguez ancora al centro di mille voci di mercato. Il calciatore colombiano, ora nella rosa del Real Madrid, non è ancora sicuro del posto nella capitale spagnola, soprattutto viste le ultime notizie che arrivano dal club blanco. Il Real Madrid, infatti, avrebbe offerto secondo Diario As proprio James al Paris Saint Germain per arrivare a Neymar, la stella brasiliana che è nei sogni di Florentino Perez e che vuole lasciare Parigi. L'offerta prevederebbe il colombiano insieme con Bale - l'altro epurato della cura Zidane - e Keylor Navas insieme con 100 milioni di euro.



Una offerta incredibile a cui, però, il Psg avrebbe detto no già nella serata di ieri. Nel frattempo continua a muoversi anche Jorge Mendes, il super agente che negli ultimi mesi ha collaborato con il Napoli di De Laurentiis proprio per James. L'agente vuole portare via dallo Sporting Bruno Fernandes, giocatore che in Italia conoscono molto bene, e l'ha offerto anche al Real Madrid in cerca di un nuovo giocatore offensivo.



Al Madrid conoscono molto bene il fantasista, ma non sembra essere tra le priorità. Fernandes - che in caso di arrivo al Real libererebbe James in direzione Napoli - è dietro nelle gerarchie di mercato, al momento. Perez e Zidane sperano ancora di poter arrivare a Neymar o, al massimo, di strappare Pogba al Manchester United, anche se entrambe sembrano strade difficilissime.

