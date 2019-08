Zidane ferma il mercato in uscita: «Vedo Bale e James concentrati»

La prima gara del nuovo anno è sempre un palcoscenico importante, lo sa bene Zinedine Zidane che ha visto vincere il suo nuovo Real Madrid 3-1 sul Celta Vigo e ha chiuso il mercato in uscita sia con le scelte in campo che con le parole a fine match. «Bale? Sono felice per la sua partita, rimarrà qui con noi. Lui e Vinicius hanno fatto bene e difeso bene», ha detto. «Abbiamo parlato prima della gara per dire che rimarrà e tutti i giocatori che abbiamo ora stanno pensando solo alla stagione».



Riferimento chiaro, quindi, anche a James Rodriguez, il colombiano che piace tanto al Napoli e sembrava in uscita, ieri in panchina con le merengues. «Penso che lui e tutti gli altri stiano pensando solo a giocare e non al mercato», ha aggiunto il francese. Nonostante la panchina, il colombiano sembra poter essere ora una pedina utile al Real visto il mercato in entrata chiuso dalla società.

