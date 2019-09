Lo Special One, al momento, non pensa di prendere il posto di Zidane. Preferisce a quanto pare la vita da disoccupato. «Real Madrid? No, la mia unica panchina è quella di casa». José Mourinho risponde con una battuta alle voci che lo vorrebbero di nuovo sulla panchina del Real Madrid. Il portoghese è a Milano come ospite del premio Fifa The Best. «Sto bene qui, mi piace tornare a Milano», conclude l'ex tecnico dell'Inter ai microfoni di Sky Sport.

© RIPRODUZIONE RISERVATA