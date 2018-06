Pochettino: «Non esiste clausola per andare al Real»

Il buco nero creato dall'improvviso addio di Zinedine Zidane al Real Madrid alimenta un vortice che coinvolge chiunque abbia un minimo di numeri per poter ambire alla panchina merengue. Tra i tanti nominati per la complicata ma prestigiosa successione c'è l'argentino Mauricio Pochettino, finito nel mirino dei media spagnoli in occasione di una visita a Barcellona. L'attuale tecnico del Tottenham ha però da poco rinnovato il contratto e, alle domande sulla possibilità di liberarsi per andare a Madrid, secondo As ha risposto: «Non esiste». Un altro candidato ipotizzato, l'attuale ct tedesco Joachim Loew, dal ritiro della nazionale ha smentito ogni voce: «Non vado al Real. Posso escluderlo del tutto». Pochettino ha detto a 'Marcà di non aver visto la conferenza di Zidane, sostenendo poi che la vicenda «non lo riguarda affatto». «Mi trovo in un club che ha un grande progetto e la motivazione è enorme - ha aggiunto -. Ho appena rinnovato per cinque anni e sono contento e felice di essere al Tottenham. Il calcio poi porta a situazioni che non ti aspetti...».

© RIPRODUZIONE RISERVATA