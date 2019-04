Reina contro gli arbitri, i napoletani con lui: «Negato un rigore netto»

A lungo idolo dei napoletani, di nuovo per una sera i tifosi azzurri non hanno dimenticato Pepe Reina. L'ex portiere azzurro, quattro anni al San Paolo, è tornato beniamino in città dopo le parole al veleno contro la classe arbitrale. «Da questo stadio esci sempre sconfitto» ha detto lo spagnolo dopo Juventus-Milan. «Difficilmente, quando ci sono da prendere decisioni vieni premiato. Ho detto che per il rigore di fallo di mano bisogna unificare i criteri, capire quali mani si danno e quali no, perché secondo me è un rigore netto. Poi se non te lo danno oggi, pazienza, non possiamo fare niente di più».



«Per me e per tutti, anche per i giocatori della Juventus, è un rigore netto, questi si fischiano. Poi se lo chiamano al Var nove volte su dieci cambi decisione, oggi non è successo» continua l'attacco lo spagnolo che ben ricorda le difficoltà napoletane a Torino degli ultimi anni. Sui social, ovviamente, gli ex tifosi si sono schierati dalla sua parte, ricondividendo le sue parole in rete e attaccando la Juventus. Che oggi potrebbe già vincere lo scudetto in caso di non vittoria azzurra contro il Genoa al San Paolo.

