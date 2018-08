Reina cuore napoletano: nel bus del Milan ascolta «Made in Napoli»

È ufficialmente rossonero ormai da oltre un mese, ma il cuore di Pepe Reina conserva ancora uno spicchio colorato d'azzurro. Il portiere spagnolo, che per quattro anni è stato simbolo e leader delle squadre di Benitez e Sarri, non nasconde il suo passato napoletano neanche quando indossa la maglia del Milan, il club che se l'è assicurato alla scadenza di contratto con gli azzurri.



Sul bus insieme con la squadra rossonera, tra una amichevole e l'altra, il portiere spagnolo scherza con i nuovi compagni di squadra ascoltando in sottofondo «Made in Napoli», canzone famosa nella città che l'ha ospitato negli ultimi anni e che lo stesso Pepe avrà imparato ad apprezzare nel vecchio spogliatoio.







