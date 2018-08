Reina pronto al ritorno a Napoli: «Un pezzo di cuore è ancora là»

«Era scritto che doveva andare cosi, ma per me è un piacere enorme tornare in quella che è stata casa mia per tanti anni». Napoli-Milan sarà sfida speciale per Pepe Reina, il portiere oggi rossonero che a Napoli ha passato quattro anni della sua vita. «Ho vissuto delle esperienze meravigliose e ho solo parole di ringraziamento per Napoli e per la sua gente, un pezzettino del mio cuore è rimasto là. Mi auguro che a fine stagione, se non sarà il Milan a vincere saranno loro a farlo».



Ai microfoni di Milan Tv, il portiere ha presentato la sfida di domani sera a Fuorigrotta. «Non è da tutti andare a Napoli e fare la partita. Solitamente al San Paolo le squadre subiscono il loro gioco perché hanno giocatori con una mentalità vincente. Sarà una partita difficilissima ma non vediamo l’ora di iniziare», ha continuato Pepe. Insieme a lui ci sarà anche l'altro ex Higuain. «Ho visto un Gonzalo molto motivato e in forma, con tanta voglia di dare una grande mano al Milan e di fare una grandissima stagione. Avrà un ruolo importantissimo nella nostra crescita».



Questi i convocati di Gattuso:

Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

Abate, Calabria, Caldara, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Simic

Bakayoko, Bertolacci, Biglia, Bonaventura, Kessie, Mauri

Borini, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Suso.

