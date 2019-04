A volte ritornano, riecco Reja: a 73 anni diventa ct dell'Albania

di Bruno Majorano

Prosegue dinastia italiana come ct dell'Albania, perché dopo De Biasi e Panucci, la federazione ha deciso di puntare su Edy Reja. L'ex allenatore del Napoli, infatti, assumerà la guida della nazionale nei prossimi giorni. Mancano solo le ultimissime formalità, visto che domani Reja incontrerà a Tirana il presidente Armand Duka per definire i dettagli anche sulla durata dell'intesa. Questo perché l'allenatore italiano vuole prima toccare con mano quelle che sono le reali potenzialità per poter lavorare al meglio. Reja che è già stato in Albania nei giorni scorsi per i primi contatti, è alla sua prima esperienza da commissario tecnico.



In estate si era parlato di un possibile ritorno di Reja al Napoli. Ma con un ruolo diverso rispetto a quello solito di allenatore. L'idea di De Laurentiis, infatti, era quella di affidare all'ex azzurro, la guida tecnica di tutto il settore giovanile per ripartire dalle fondamenta e sviluppare il progetto della Scugnizzeria da sempre prospettato dal patron del Napoli. Alla fine la cosa non si è concretizzata, anche se è stato evidente l'influsso di Reja sulla scelta dell'allenatore della Primavera, Roberto Baronio, che è stato un suo giocatore a Brescia così come alla Lazio. A proposito di Napoli, Reja avrà la possibilità di allenare Hysaj che è uno dei punti fermi della nazionale albanese.



In questi giorni verrà definito anche lo staff che dovrebbe accompagnare Reja nella sua nuova avventura da commissario tecnico dell'Albania: il vice poteva essere Calori (che aveva anche partecipato al primo incontro a Tirana) ma è ancora sotto contratto con la Ternana (dove è stato esonerato) e non dovrebbero esserci presupposti per trovare intesa economica.

