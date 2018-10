«Qualsiasi parola in questo momento è fuori luogo, mi riservo di fare delle dichiarazioni come è doveroso dopo aver parlato col sottosegretario Giorgetti con cui ho appuntamento domani pomeriggio. Dopo l'incontro parlerò». Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, sulle novità emerse in riferimento al 'collegato sport' alla legge di Bilancio, con la prevista riforma di Coni Servizi e il passaggio della gestione dei contributi alle federazioni sportive a un ente sotto il controllo del ministero dell'economia.

«L'incontro era già fissato, dobbiamo parlare di altri argomenti tra cui anche la candidatura olimpica» del 2026 ha concluso Malagò, a margine di un evento al Coni.

