«Il rigore sul Milan mi sembrava assolutamente evidente. Mi domando come uno che lo guarda in televisione sia riuscito a non darlo». Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini commentando la sconfitta di ieri per 2-1 del Milan con la Juventus e l'episodio del mani di Alex Sandro su cross di Calhanoglu non punito dall'arbitro Fabbri né dal Var Calvarese. «Detto questo, abbiamo perso per colpa nostra, non per altri. Però se c'è un rigore c'è un rigore», ha ammesso.





