Il Mondiale sulla panchina dell'Italia è stato esaltante per Milena Bertolini. Promossa dal pubblico e soprattutto dalla Federcalcio. Così Il ct della Nazionale femminile di calcio, reduce dalla blillante avventura in Francia conclusa per le azzurre ai quarti contro la finalista Olanda, ha rinnovato il suo rapporto con la Figc appena scaduto per altri 2 anni e da oggi, con il primo raduno della stagione '19-'20 a Coverciano dove è atteso anche l'arrivo del presidente federale Gabriele Gravina, inizierà a preparare le qualificazioni agli Europei in programma nel 2021 in Inghilterra: primi impegni il 29 agosto a Tel Aviv con Israele e il 3 settembre a Tbilisi con la Georgia.

