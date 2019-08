FERINIKELI-MILAN 0-2

Primo squillo estivo per il Milan. I rossoneri di Marco Giampaolo, dopo un pareggio e tre sconfitte, battono 2-0 il modesto Feronikeli in un'amichevole dai ritmi compassati. In uno stadio semi-deserto (circa 3mila spettatori) e su un terreno pieno di zolle, il Milan trotterella e si accende in un primo tempo piuttosto noioso solo con le fiammate di Suso, nuovamente positivo nel ruolo di trequartista: è lo spagnolo, al 26', a dare il vantaggio con un pennellata su punizione. Il Milan cresce nella ripresa con gli ingressi di Bonaventura, Paquetà (alla prima stagionale), Leao (esordio assoluto, buona impressiona per rapidità e potenza) e Piatek, a cui viene annullato per fuorigioco un gol di testa al 54'. Il portoghese invece è protagonista dell'assist per il raddoppio di Borini (57'). Un legno per parte: al 70' traversa colpita da Conti, al 74' da Rexha.



PARMA-SAMPDORIA 2-1

Un bel Parma batte la Sampdoria 2-1 nell'amichevole al Tardini: decisiva la rete di Sprocati al 35' della ripresa. Ci sono alcune assenze in entrambe le formazioni che si schierano con un identico 4-3-3, tra i padroni di casa Inglese viene supportato in attacco da Kulusevski e Gervinho. Sono invece Ramrez e Maroni i partner offensivi di Quagliarella. Partenza sprint per i liguri che passano in vantaggio dopo 6' minuti: Linetty appoggia per Ramirez, dal limite dell'area la sua parabola di sinistro tocca il palo e finisce alle spalle di Sepe (1-0). Il Parma non entra in partita, la Samp sfiora il raddoppio al 21': imbeccata di Vieira per Quagliarella: diagonale che si spegne sul fondo di un sospiro. Sul capovolgimento Gervinho accelera e Colley lo stende nell'area blucerchiata. Rigore. Dal dischetto Audero ipnotizza Inglese ma sulla ribattuta l'attaccante realizza il pareggio al 23' (1-1). E poi c'è un break di un paio di minuti concesso dall'arbitro per permettere alle squadre di dissetarsi vista la temperatura del Tardini. Finale di primo tempo scoppiettante con Audero che respinge di piede su Inglese, poi Sepe fa gli straordinari sulla sventola di Vieira. Nella ripresa prima della consueta girandola di sostituzioni doppio intervento di Colombi su Ramirez (8') e Jankto (12') e la fiondata di Gervinho di poco sul fondo. Poi il gol decisivo di Sprocati al 35' con un tiro che tocca il palo e inganna Audero (2-1).



GETAFE-ATALANTA 4-1

L'Atalanta perde 4-1 coi padroni di casa del Getafe al Coliseum Alfonso Perez nell'ultima delle quattro amichevoli internazionali in calendario nel suo precampionato. Provata dall'inizio da Gasperini la coppia Muriel-Zapata con Gomez dietro. Avanti gli spagnoli di Bordalas, quinti nella Liga nella scorsa stagione e in Europa League, dopo 10 minuti con Arambarri, inseritosi su un disimpegno all'indietro di Toloi; al 42' Pasalic riceve da Muriel defilato a destra trovando la risposta di Soria, mentre allo scadere del primo tempo Gollini salva lo score opponendosi al colpo di testa di Djene su corner di Damian. Quest'ultimo nella ripresa raddoppia di testa (22') su punizione dalla destra di Bergara, quindi Muriel (25') riduce le distanze su rigore e nel finale arrivano le altre due marcature spagnole di Olivera (38') di testa da calcio d'angolo e Angel al 3' di recupero. Malinovksyi s'è visto deviare dal portiere spagnolo la punizione diretta al 1' di recupero. Assenti il convalescente Castagne e il nuovo arrivo Skrtel, alla trasferta spagnola è stato aggregato il laterale del '98 Eyob Zambataro, prodotto del settore giovanile e reduce da due stagioni in prestito al Padova.

