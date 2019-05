Il Liverpool passa 3-2 in casa del Newcastle e torna in vetta alla classifica di Premier League. Ma il sorpasso sul Manchester City, impegnato nel Monday night contro il Leicester, è macchiato dalla paura per Momo Salah che al 72' è costretto a lasciare il campo in barella dopo uno scontro di gioco con il portiere avverario Dubravka. L'impatto è stato durissimo: un colpo tra spalla e collo con l'attaccante africano rimasto a terra, semisvenuto. Immediati i soccorsi, con Salah visibilmente provato che è stato subito immobilizzato e portato via in barella con il collo bloccato. Una tegola non solo in chiave campionato, ma anche in ottica Champions dove i Reds martedì prossimo sono attesi dalla mission impossible di ribaltare lo 0-3 subito dal Barcellona al Camp Nou nell'andata della semifinale europea.



Fatalmente a decidere la sfida diè stato proprio il giocatore entrato al posto del campione egiziano,, che a 4 minuti dal 90' ha trovato la giocata vincente. Due volte avanti (con13' e28'), i Reds sono stati ripresi due volte (daal 20' e daal 54'), prima del sigillo finale del giovane attaccante belga (86'). In classifica adesso il Liverpool comanda con 94 punti contro i 92 dei Citizens. In coda giochi invece ormai fatti. La sconfitta casalinga del(2-3 contro il Crystal Palace) costa la retrocessione inalla squadra gallese che si aggiunge a

