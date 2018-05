Rizzoli apre: «Var su chiamata da parte degli allenatori»

Nell'ambito di una conferenza sul Var organizzata da Football Leader presso la sede di Monte Sant'Angelo dell'Università Federico II, Nicola Rizzoli (designatore degli arbitri di serie A) ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'utilizzo della tecnologia in campo. «Chiamata da parte degli allenatori? E’ stata ipotizzata anche quella, bisogna dire però una cosa: gli allenatori, se gli diamo due-tre possibilità di chiamata, diventa quasi superfluo perché tutte le situazioni da protocollo sono verificate. Anche se l’allenatore non la chiama comunque la situazione viene controllata, resta però una richiesta che abbiamo fatto per dare più serenità».



Poi ancora. «Qui vengo con un obiettivo, quello di far comprendere meglio l’applicabilità di questa tecnologia, una tecnologia che può ancora migliorare. Nel campionato italiano siamo partiti in anticipo, dovevamo iniziare in quest’Estate, ma abbiamo deciso di anticipare. Voglio far capire quanto questa tecnologia possa portare a dei benefici. L’obiettivo del Var è quello di correggere solo gli errori chiari: le situazioni dubbie non sono un obiettivo da Var. La cosa più importante è che in campo l’arbitro decida sempre, quest’ultimo non deve far prendere il sopravvento da decisioni esterne. Il fuorigioco? In genere è interpretabile, se è interpretabile l’arbitro va a vedere il Var, in caso contrario no. Quest’anno il Var più che sui falli ha inciso più su situazioni da fuorigioco e calcio di rigore. La cosa più interessante per me sono le situazioni disciplinari, situazioni di proteste, ammonizioni e simulazioni sono calate tantissimo, nel caso delle prime due è un grande passo avanti anche per le società poichè i calciatori vengono ammoniti di meno. Il tempo di decisione durante un intervento Var è diminuito tantissimo dalla prima giornata di campionato: si è passato da 1 minuto e 22 a 31.5 secondi. In 346 partite di Serie A ci sono stati 1736 check degli arbitri che, quasi sempre, hanno richiesto l’utilizzo e l’intervento della tecnologia nelle situazioni dubbie. Quest’anno il Var ha commesso 17 errori, solo 8 hanno inciso sul risultato finale della partita: senza l’utilizzo del Var avremmo commesso molti errori in più».

© RIPRODUZIONE RISERVATA