C'è Rocchi per Milan-Lazio: Juve a Doveri, Napoli a La Penna

Sarà Gianluca Rocchi, di Firenze, ad arbitrare Milan-Lazio, in programma sabato alle 20:30, partita che mette in palio un posto nella prossima Champions. Per Spal-Juventus, che può consegnare ai bianconeri l'ottavo scudetto di fila, è stato designato Daniele Doveri, di Roma 1. Fiorentina-Bologna, con il ritorno di Vincenzo Montella sulla panchina viola, vedrà in campo Piero Giacomelli, di Trieste.

© RIPRODUZIONE RISERVATA