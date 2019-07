Rog-Cagliari, presentazione show: il croato attore de «La casa di carta»

La sua cessione è stata ufficializzata in queste ore dal club azzurro con un comunicato sul sito ufficiale - «Il Napoli ufficializza la cessione di Marko Rog al Cagliari con la formula del prestito con obbligo di riscatto», si legge - ma ad attirare l'attenzione su Marko Rog è stata soprattutto la presentazione ideata dal club sardo.



Sui social, infatti, il Cagliari si è divertito a presentare ai propri tifosi il centrocampista croato ormai ex azzurro trasformandolo in un attore della nota serie televisiva «La casa di carta» con tanto di maschera di Dalì, famosa agli appassionati della serie. Il video ha subito spopolato sui social diventando virale in poche ore.



La banda rossoblù si allarga.



Noi siamo #LaCasaDeCasteddu. pic.twitter.com/WKdCcrbbIG — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) July 23, 2019

