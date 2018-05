Alisson: «Soffro per gli errori di Karius. Futuro? C'è il mio agente»

di Gianluca Lengua

A volte la solidarietà tra colleghi supera ogni rivalità, anche se il collega si chiama Loris Karius e ha giocato la finale di Champions League ai danni della Roma e di Alisson. L’estremo difensore del Liverpool lo scorso sabato ha vissuto una delle sue notti peggiori, consegnando la coppa dalle grandi orecchie al Real Madrid: «Ci sono rimasto molto male per quei due episodi, noi portieri quando vediamo errori dei nostri colleghi soffriamo come se fossero nostri. La vita va avanti, succede, fa parte del calcio. Karius deve rialzare la testa e deve essere orgoglioso di essere arrivato in finale. Non è stata come l’aveva sognata, ma siamo soggetti agli errori. Bisogna allenarsi molto affinché non succeda», ha detto Alisson intervenuto ai microfoni della stampa brasiliana durante il ritiro pre-Mondiale. Il portiere giallorosso è poi tornato a parlare del suo futuro alla Roma: «Sono concentrato sugli obiettivi della Seleçao. I miei procuratori si occupano della parte fuori dal campo. Ci penserò dopo». La nazionale brasiliana è una delle squadre favorite per vincere la coppa Mondo: «C’è un’attesa speciale per questo momento che stiamo vivendo. È un onore servire il nostro Paese. Abbiamo visitato il Museo della CBF, vivendo la meravigliosa storia della nostra Seleçao… Abbiamo visto i trofei e questo ci dà la forza per dare il massimo al Mondiale».

