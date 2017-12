Alisson si prende la porta della Roma: «Il momento migliore della mia vita»

di Gianluca Lengua

Alisson Becker è il portiere meno battuto della Serie A, dopo un anno a pazientare in panchina ha finalmente preso il posto di Szczesny e dimostrato di poter essere l’estremo difensore di una squadra che lotta per il titolo. Il brasiliano ha subito appena 28 reti in campionato e confessa in un’intervista a Globoesport di non aver mai vissuto in un momento di forma come quello di questi mesi: «Sto attraverso il miglior momento della mia carriera. Sta andando tutto molto bene nel campionato italiano. Ci siamo qualificati per primi nel girone di Champions League, in un gruppo che consideravano impossibile, e sono stato in grado di aiutare la squadra, soprattutto contro l’Atletico Madrid, in una delle partite migliori della mia vita. Sono contento di aver cambiato lo scenario della scorsa stagione, di aver voltato pagina, e spero di arrivare ai Mondiali non come il migliore all’unanimità, perché questo non è possibile, ma con la preferenza della maggioranza dei tifosi».



La strada verso Russia 2018 è ancora lunga, ma i tifosi brasiliani stanno imparando a conoscerlo e ad apprezzarlo: «Il fatto che non mi si conosca così tanto è dovuto alla scorsa stagione, quando ho giocato poche partite a Roma e in competizioni meno note. Questo ha portato ad un po’ di sfiducia, ma non dico che mi abbia fatto del male perché non ho avuto alcun danno tecnico o morale. Ho giocato quasi due stagioni all’Internacional, il 2015 è stato il mio anno di massima visibilità, con Libertadores, Brasileiro e Seleção. Oggi ho l’opportunità di mettermi più in mostra. In Nazionale non ho molto lavoro da fare, fortunatamente la squadra gioca un calcio consistente. Alcuni mi accusano che non faccio tante parate. Per fortuna possiamo continuare con questo ritmo! Sarò pronto quando avranno bisogno di me».



