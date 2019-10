Roma, si ferma Mkhitaryan: lesione tendinea all'adduttore

Si allunga la lista degli infortunati in casa Roma: l’ultimo è Henrikh Mkhitaryan che durante la gara contro il Lecce ha chiesto il cambio per un dolore all’inguine. L’armeno oggi si è sottoposto a controlli strumentali presso la clinica Villa Stuart ed è stata riscontrata una lesione tendinea all'adduttore. Si tratta dell’ottavo infortunio muscolare in casa in casa Roma, nono se considerata anche la frattura del quinto metatarso destro di Pellegrini L’attaccante dovrà restare fermo per circa tre settimane, salterà quindi le partite contro Wolfsberg, Cagliari e la convocazione in Nazionale. Rientro previsto dopo la sosta contro la Sampdoria a Marassi (20 ottobre) o in Europa League in trasferta contro il Borussia Monchengladbach.

