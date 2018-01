Dopo il mezzo passo falso con il Sassuolo la Roma è chiamata al riscatto contro l'Atalanta per svoltare un momento complicato, da soli quattro punti conquistati nelle ultime partite, che ha fatto perdere contatto con la coppia formata da Napoli e Juventus. Anche l'Atalanta ha lo stop interno contro il Cagliari da farsi perdonare, con i nerazzurri che inseguono ancora il sesto posto della Sampdoria per poter centrare la seconda qualificazione in Europa consecutiva.

ROMA: Alisson, Florenzi Manolas Fazio Kolarov, Pellegrini Gonalons Strootman, El Shaarawy Dzeko Perotti

L'Atalanta negli ultimi anni ha rappresentato una sorta di bestia nera per la Roma, che non è riuscita a vincere nessuno degli ultimi tre incontri casalinghi contro gli orobici. Nei 55 match disputati in Serie A all'Olimpico però il bilancio totale è ampiamente a favore della Roma, che ha conquistato ben 34 successi contro i soli cinque dell'Atalanta, mentre 16 pareggi completano il conto totale. All'andata a Bergamo finì 0-1 con rete decisiva di Kolarov.

