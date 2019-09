La Roma ospita questa sera all'Olimpico il Basaksehir, per la prima giornata del Gruppo J di Europa League: oltre ai turchi, nel girone dei capitolini sono inserite anche Borussia Monchengladbach e Wolfsberger, la squadra meno esperta delle quattro in lotta per conquistare i due posti in palio per i sedicesimi di finale che si giocheranno a febbraio. I ragazzi di Paulo Fonseca partono con grandi ambizioni in questa competizione, non ponendosi limiti circa il traguardo da raggiungere.



Le probabili formazioni:



Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Cristante, Diawara; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca.



Istanbul Basaksehir (4-2-3-1): Günok; Caiçara, Tekdemir, Ponck, Clichy; Mehmet Topal; Visca, Kahveci, Aleksic, Arda Turan; Gulbransen. All. Okan Buruk.

