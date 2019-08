Le prime parole di Mert Cetin, ai canali della Roma. “Sono molto emozionato e contento di essere qui, spero di soddisfare club e tifosi. Quando scendo in campo mi trasformo, mi isolo concentrandomi. Sono un guerriero. Sergio Ramos il calciatore a cui mi ispiro. Il campionato italiano è un torneo che ti dà molto. Sono sicuro di poter crescere qui ed arrivare in alto. Under? credo potremo aiutarci in campo e crescere entrambi. Il mio obiettivo è ambientarmi qui e conquistare qualche coppa. In settimana scenderemo in campo ed avrò l’occasione di conoscere i tifosi della Roma, e di non deluderli. Voglio meritare questa maglia. Forza Roma!“.

