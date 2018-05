Roma, Coric in dirittura: domani visite mediche e firma

di Gianluca Lengua

Ieri è sbarcato a Roma, oggi Monchi ha incontrato l’agente e domani mattina alle 8 si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart: Ante Coric è a un passo dall’essere ufficializato come calciatore giallorosso. Il talento croato è costato a Pallotta 7 milioni più 1 di bonus che il presidente verserà alla Dinamo Zagabria, al calciatore sarà fatto un contratto della durata di 5 anni. Il centrocampista ha 21 anni e ha collezionato 143 presenze con la Dinamo (di cui 8 in Champions League), mettendo a segno 23 gol e 24 assist totali. Di Francesco lo farà crescere con in ritiro con la squadra prima e nel campionato italiano poi, con l’obiettivo di trasformarlo davvero nel “the Croatian Maestro”, il soprannome che in patria gli hanno affibiato accostandolo ad Andrea Pirlo.

