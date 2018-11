Vigilia di Champions League, domani alle 18.55, la Roma sfiderà il CSKA a Mosca per la 4a gara del girone eliminatorio della principale coppa europea. Di Francesco, insieme a Dzeko, ha risposto così alle domande dei giornalisti



La squadra «In campionato abbiamo 27 partite da giocare ma dobbiamo dimostrare anche domani che in Champions stiamo facendo un altro cammino. Si vede la crescita dal punto di vista fisico e nel sistema di gioco, quello che dobbiamo migliorare è la continuità. Se ci uniamo i nostri mezzi sono importanti»



Post Firenze «Le immagini credo che parlino chiaro, abbiamo preso un rigore che non c'era. Dove dobbiamo migliorare è di non fermarsi agli episodi, abbiamo aspettato troppo per ricominciare a giocare. La squadra sembrava in dominio della gara invece di andare a pareggiarla e poi di cercare di vincere. Era successo già con la Spal di non reagire nel modo giusto, per diventare grandi e crescere dobbiamo anche migliorare negli atteggiamenti e pensare a giocare, non fermarci a protestare»



Florenzi «Non è quello che fa la differenza nel fare una partita più aggressiva o meno. Ritengo che si possa optare per qualsiasi cosa ma non deve cambiare la mentalità, non controllare le partite ma impattare bene sulla gara. Come identità e idea non dobbiamo perdere il desiderio di far male agli avversari»



Paulo Sousa «Sinceramente non mi interessano, non le ho neanche sentite, ho altre cose a cui pensare molto più importanti. Sta a voi dire se è indelicato o meno visto che siete così bravi a leggere nel pensiero degli altri e magari anche nel mio»



Pellegrini e Cristante «Facevano fatica nelle pressioni e ad avvicinare Edin, abbiamo migliorato determinati meccanismi, lo stanno facendo bene come a Firenze dove uscivamo bene dalle pressioni della Fiorentina giocando tra mediano e trequartista, così abbiamo un giocatore vicino ad Edin a cui piace svariare in certi momenti della partita»



Attacco «Sicuramente cambierà qualcosa perché sa giocare bene sia con le mani che con i piedi ma non cambio gli attaccanti perché cambia il portiere»



Insidie «Siamo arrivati un giorno prima proprio per questo, per adattarci al clima. Loro sono molto bravi coi due trequartisti e con l'attaccante ad allungare la squadra, sono molto pericolosi e l'hanno dimostrato col Real. Sarà determinante impattare bene ad inizio gara, ci dobbiamo aspettare le loro pressioni visto che ci sarà un gran pubblico»



Kluivert «Non ho avuto paura a buttar dentro i giovani, Kluivert è uno di quelli e non vi dovrete meravigliare se partirà dall'inizio»



Alti e bassi «Sarebbe sempre meglio vivere negli alti ma per farlo bisogna credere in quello che si fa e convincere la squadra a farlo. Edin prima ha parlato di Schick che un gol può cambiare la sua storia, perché lui lo sa bene e questo vale anche per noi: una vittoria può farci riprendere fiducia. Sul mio lavoro sono sereno e il mio pensiero è preparare al meglio la sfida di domani»

